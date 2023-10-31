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Komando dede olarak bilinen katilin ifadesi şoke etti! Eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı

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Giriş: 31.10.2023 10:11
Adana'da 65 yaşındaki eşi Ayşe Cebeci'yi baltayla öldüren emekli edebiyat öğretmeni İbrahim Cebeci tutuklandı. Kamuflaj kıyafetleri giyip, ağaç dallarından baş aşağı sarkarak söylediği komando şarkıyla sosyal medyada "Komando Dede" olarak tanınan İbrahim Cebeci'nin emniyetteki sorgusunda "Benimle ilgilenmiyordu. Yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" dediği öğrenildi.
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