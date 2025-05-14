Kolundaki kan izinden yakalandı! Kuyumcunun katiline ağırlaştırılmış müebbet

Diyarbakır'da, kuyumcu Ömer Toptemiş'i (38), otomobilini satın alma bahanesiyle götürdüğü Batman'da öldüren Nezif Kaçkin (26) ile cinayeti 2 ay boyunca sosyal medyada planladığı Eyüp Kara (26) ve Şaip Demirel'in (24) yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada sanıklar birbirlerini suçlarken, ayakkabı ve kolundaki kan izleri, savcı ve polis ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilip yakalanan cinayet şüphelisi Kaçkin, ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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