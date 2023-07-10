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Koluna bilezik gibi doladı! Adana'da hayrete düşüren görüntü

İHA
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Giriş: 10.07.2023 11:59
Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yurdun çeşitli noktalarında yılanlar ortaya çıkmaya başladı. Adana'da yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle yılanlar görülmeye devam ederken bir kişinin kara yılanla yaptıkları şaşkına çevirdi.
Adanada şoke eden görüntü ADANA'DA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ

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