12 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kollarını kaybetti ancak hiçbir zaman pes etmedi

Kollarını kaybetti ancak hiçbir zaman pes etmedi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2023 15:58
Ankara'da yaşayan Yusuf Akgün, küçükken tırmandığı direkte elektrik akımına kapılarak kollarını kaybetti. O günden bu yana bir an olsun mücadeleyi bırakmayan Akgün, ağzıyla çizdiği resimlerle herkese örnek oldu. İşte Akgün'ün azim dolu hayatı...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı
Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı
Kollarını kaybetti hiçbir zaman pes etmedi
Kollarını kaybetti hiçbir zaman pes etmedi
’’Son üç deprem 500 yılın en büyüğü’’
''Son üç deprem 500 yılın en büyüğü''
’’İki görevi aynı anda yapmayacaklar’’
''İki görevi aynı anda yapmayacaklar''
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Pınar Gültekin’in babası konuştu
Pınar Gültekin’in babası konuştu
Vatandaşlar Evim Yuvan Olsunla yeni evlerinde
Vatandaşlar Evim Yuvan Olsunla yeni evlerinde
Baskında şok! Uyuşturucuya özel tesis
Baskında şok! Uyuşturucuya özel tesis
Depremzede baba Türkiye’yi ağlattı!
Depremzede baba Türkiye’yi ağlattı!
Cam atölyesinde deprem anı
Cam atölyesinde deprem anı
İşte Atakan Özkaya’nın sevgilisi
İşte Atakan Özkaya'nın sevgilisi
AFAD semt semt açıkladı! Deprem riski taşıyan...
AFAD semt semt açıkladı! Deprem riski taşıyan...
Daha Fazla Video Göster