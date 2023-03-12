Kollarını kaybetti ancak hiçbir zaman pes etmedi

Ankara'da yaşayan Yusuf Akgün, küçükken tırmandığı direkte elektrik akımına kapılarak kollarını kaybetti. O günden bu yana bir an olsun mücadeleyi bırakmayan Akgün, ağzıyla çizdiği resimlerle herkese örnek oldu. İşte Akgün'ün azim dolu hayatı...

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