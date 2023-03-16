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Kod adı binbir surat! Yıllarca kaçmıştı | Cezaevinden 12 gün sonra...

DHA
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Giriş: 16.03.2023 13:40
İstanbul'da 61 yaşındaki Elbeyi Alemdağ bir banka şubesinde müdür olarak çalıştığı zamanda zimmetine 4,5 milyon dolar ve 500 bin sterlin geçirdiği iddiasıyla 19 yıl firari olarak arandı. 'Binbir surat' lakaplı Alemdağ'ın davasının 'zaman aşımından' düşmesi sebebiyle tutuklandıktan 12 gün sonra tahliye edildiği ortaya çıktı.
Binbir surat cezaevinden 12 gün sonra...
"Binbir surat" cezaevinden 12 gün sonra...
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