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Kocatepe Camii'nden sonra Malatya’da yeni skandal: Genç kız dans etti! Minberde poz verdi

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Giriş: 16.08.2023 21:11
Ankara'da Kocatepe Camii'nde çekilen rezil fotoğrafların yankısı sürerken, yeni bir skandal daha patlak verdi. Malatya'da bir camiye giren genç kızın, imam kıyafetlerini giyerek dans ettiği görüntülere sosyal medyada tepki yağdı. İşte o anlar...
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