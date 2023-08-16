Kocatepe Camii'nden sonra Malatya’da yeni skandal: Genç kız dans etti! Minberde poz verdi

Ankara'da Kocatepe Camii'nde çekilen rezil fotoğrafların yankısı sürerken, yeni bir skandal daha patlak verdi. Malatya'da bir camiye giren genç kızın, imam kıyafetlerini giyerek dans ettiği görüntülere sosyal medyada tepki yağdı. İşte o anlar...