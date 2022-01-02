02 Ocak 2022, Pazar
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Kocasının mezarını açtırıp gerçeği ortaya çıkardı! Anlattıkları dehşete düşürdü
Kırıkkale'de hayatını kaybeden kocasının 5 gün sonra mezarını açtırarak otopsi yapılmasını sağlayan kadın, eşinin darp neticesinde öldüğünü ortaya çıkardı. Yaşanan olayla ilgili konuşan Fatma Anladı, çevredeki insanlardan eşinin ölmeden önce kavga ettiğini öğrencince durumdan şüphelendiğini ve mezarı açtırdığını söyledi.