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Kocasının mezarını açtırıp gerçeği ortaya çıkardı! Anlattıkları dehşete düşürdü

İHA
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Giriş: 02.01.2022 11:07
Kırıkkale'de hayatını kaybeden kocasının 5 gün sonra mezarını açtırarak otopsi yapılmasını sağlayan kadın, eşinin darp neticesinde öldüğünü ortaya çıkardı. Yaşanan olayla ilgili konuşan Fatma Anladı, çevredeki insanlardan eşinin ölmeden önce kavga ettiğini öğrencince durumdan şüphelendiğini ve mezarı açtırdığını söyledi.
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