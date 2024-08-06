Kocasının ihaneti dedektif yaptı

Özel dedektiflik ülkemizde de oldukça talep görmeye başladı. Ankara'da yaşayan Hilal Sakar ise Türkiye'nin ilk kadın dedektifi. Onu diğer meslektaşlarından ayıran özelliği ise mesleğe giriş hikayesi. Sakar yıllar önce eşinin ihanetine uğradı, sonrasında da dedektif olmaya karar verdi. Be bakın neler anlattı...

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