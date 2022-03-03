03 Mart 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kocasının dehşetinden sağ kurtuldu! Yaşadıkları kan dondurdu: Bıçağı kalbime doğru saplamaya çalıştı
İstanbul Sarıyer'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından defalarca bıçaklanarak dehşeti yaşayan Aysun Acar, "Elini koynuna soktu ve bıçağı çıkardı ardından 3-4 defa bıçağı bana sapladı. Özellikle kalbimin oraya doğru saplamaya çalıştı. Boğazıma da saplamaya çalıştı ama nasıl saplayamadı hatırlamıyorum." dedi.