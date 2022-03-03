Kocasının dehşetinden sağ kurtuldu! Yaşadıkları kan dondurdu: Bıçağı kalbime doğru saplamaya çalıştı

İstanbul Sarıyer'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından defalarca bıçaklanarak dehşeti yaşayan Aysun Acar, "Elini koynuna soktu ve bıçağı çıkardı ardından 3-4 defa bıçağı bana sapladı. Özellikle kalbimin oraya doğru saplamaya çalıştı. Boğazıma da saplamaya çalıştı ama nasıl saplayamadı hatırlamıyorum." dedi.