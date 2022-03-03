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Kocasının dehşetinden sağ kurtuldu! Yaşadıkları kan dondurdu: Bıçağı kalbime doğru saplamaya çalıştı

DHA
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Giriş: 03.03.2022 15:58
İstanbul Sarıyer'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından defalarca bıçaklanarak dehşeti yaşayan Aysun Acar, "Elini koynuna soktu ve bıçağı çıkardı ardından 3-4 defa bıçağı bana sapladı. Özellikle kalbimin oraya doğru saplamaya çalıştı. Boğazıma da saplamaya çalıştı ama nasıl saplayamadı hatırlamıyorum." dedi.
Bıçağı kalbime doğru saplamaya çalıştı
"Bıçağı kalbime doğru saplamaya çalıştı"
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