27 Aralık 2023, Çarşamba
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Kocasını sevgilisiyle minibüste yakalayan kadın öfke kustu
Edinilen bilgilere göre, eşini takip eden bir kadın, kocası ve sevgilisinin bindiği minibüse bindi. Minibüste kocasının sevgilisine küfürler savuran kadın, hıncını alamayarak tokat attı, yetmedi saçını çekip kadını yere attı. Minibüstekilerin araya girmesiyle 4 çocuk sahibi olduğunu söyleyen kadın minibüsten indirilirken, kocası ile sevgilisi de aynı minibüste yola devam etti.