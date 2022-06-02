Kocasinan Stadı yıkıldı yeri boş kaldı! İBB kaderine terk etti

2017'de yıkılan Kocasinan Stadyumu'nun alanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından kaderine terk edildi. Bahçelievler'deki 47 bin metrekarelik alanı spor kompleksi ve otoparka dönüştürecek projeye halen başlanmadı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "İBB yapmayacaksa bize devretsin" diyor.

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