02 Haziran 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kocasinan Stadı yıkıldı yeri boş kaldı! İBB kaderine terk etti
2017'de yıkılan Kocasinan Stadyumu'nun alanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından kaderine terk edildi. Bahçelievler'deki 47 bin metrekarelik alanı spor kompleksi ve otoparka dönüştürecek projeye halen başlanmadı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "İBB yapmayacaksa bize devretsin" diyor.