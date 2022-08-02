02 Ağustos 2022, Salı
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Kocası tarafından rehin alınan Gülşen Karanlık yaşadığı dehşeti anlattı: Beraber öleceğiz
İzmir'in Bayraklı ilçesinde boşanmak istediği eşi Çetin Karanlık tarafından bıçakla rehin alınıp, polis operasyonu ile kurtarılan 2 çocuk annesi Gülşen Karanlık yaşadığı kabus dolu dakikaları anlattı.