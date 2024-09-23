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Kocaelispor'un takım aracının arkasında tabancayla koştu!

Kocaelispor'un takım aracının arkasında tabancayla koştu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 22:50
Bolu'da Anadolu Otoyolu üzerinde bir tesise giren 1'inci lig ekiplerinden Kocaelispor'un oyuncuları ile teknik heyeti taşıyan takım otobüsüne bir grup tepki gösterirken, bir kişi de elinde tabancayla otobüsün arkasından koştu. Kocaelispor Kulübü tarafından takım otobüsüne yönelik saldırıya ilişkin Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
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Kocaelispor’un takım aracının arkasında tabancayla koştu!
Kocaelispor'un takım aracının arkasında tabancayla koştu!
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