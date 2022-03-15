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Kocaeli'ndeki cinayetin altından tecavüz çıktı! "Elimi ve kolumu bağlayarak bana tecavüz etti hayvanları bile…"

DHA
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Giriş: 15.03.2022 09:23
Kocaeli Gölcük’te 38 yaşındaki Kenan Cesur, 41 yaşındaki Ramazan Çar'ı pompalı tüfekle öldürdü. Cesur, çocukluğunda Çar'ın tecavüzüne uğradığını, cinayet günü de 'Sana nasıl tecavüz ettim' diyerek dehşeti kendisine tekrar hatırlattığını iddia etti. Kenan Cesur, iddianamedeki ifadesinde, "6-7 yaşlarında köyde hayvan otlatıyordum. Ramazan Çar, benim elimi ve kolumu bağlayarak bana tecavüz etti. Bu olaydan kimseye bahsedemedim. Ramazan Çar, hayvanlara bile tecavüz ederdi" şeklinde konuştu.
Elimi ve kolumu bağlayarak tecavüz etti
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