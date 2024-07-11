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Kocaeli'nde sel suları evleri bastı! Evlerini su basan vatandaşlar o anları görüntüledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 18:33
Bugün sabah saatlerinde Kocaeli'nin bazı ilçelerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Çayırova'da da kuvvetli yağış su baskınlarına yol açtı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda araçlar yolda kaldı. Sağanak sebebiyle rögarlar taşarken, bazı evleri de su bastı. Çayırova Belediyesi ekipleri, su baskını yaşanan noktalarda iş makineleriyle tahliye çalışması başlattı. Evlerini su basan vatandaşlar bu anları cep telefon kameralarıyla kayda aldı.
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