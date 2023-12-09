Kocaeli'nde palet fabrikasında yangın! Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz A Haber'de son durumu anlattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahaleleri sürerken alevlerin arasında zaman zaman patlama sesleri de yükseldi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Olay yerine giden A Haber muhabiri Damla Karasu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den son durum hakkında bilgi aldı. Büyükgöz, "47 araç 132 personelle yangına müdahale ediliyor. Çevreye herhangi bir sıçrama ihtimali bulunmuyor. Tahminen yangının 3-4 saat daha devan etmesi bekleniyor ama yangın kontrol altında." dedi.