09 Aralık 2023, Cumartesi
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Kocaeli'nde palet fabrikasında yangın
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahaleleri sürerken alevlerin arasında zaman zaman patlama sesleri de yükseldi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.