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Kocaeli'nde palet fabrikasında yangın

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Giriş: 09.12.2023 06:24
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahaleleri sürerken alevlerin arasında zaman zaman patlama sesleri de yükseldi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kocaeli’nde palet fabrikasında yangın
Kocaeli'nde palet fabrikasında yangın
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