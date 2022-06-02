02 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kocaeli'nde kaplumbağa operasyonu kamerada! İki duvar arasına sıkışan kaplumbağayı böyle kurtardılar

Kocaeli'nde kaplumbağa operasyonu kamerada! İki duvar arasına sıkışan kaplumbağayı böyle kurtardılar

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.06.2022 11:27
Kocaeli'de iki bina arasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Nihat Erim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin çatı tadilatı sırasında çalışanlar kedi sesi duydu. Sesin nereden geldiğini bulmaya çalışan işçiler, kediye ulaşamayınca durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, sesin nereden geldiğini bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, kedinin iki binanın arasında olduğunu tespit etti. Dar boşluğa merdivenle giren ekipler, mahsur kalan kediyi kurtardı. Minik kedinin uzun süredir aç ve susuz olduğu gözlendi.
Kocaeli’nde kaplumbağa operasyonu kamerada!
Kocaeli'nde kaplumbağa operasyonu kamerada!
Hız sınırları yükseltildi
Hız sınırları yükseltildi
İstanbul tahıl koridoru oluyor
İstanbul tahıl koridoru oluyor
Sokak savaş alanına döndü!
Sokak savaş alanına döndü!
Almanya ölüme terk etti Türkiye sahip çıktı
Almanya ölüme terk etti Türkiye sahip çıktı
Mardinli Marilyn Monroe’ya tokat izle! Mardinli Marilyn Monroe’ya tokat kamerada! ’Atlara eziyet yapılıyor’ diye paylaşım yapan mardinli marilyn monroe’ya saldırı anbean görüntülendi! Mardinli Marilyn Monroe İZle | mardinli marilyn monroe videosu
Mardinli Marilyn Monroe'ya tokat izle! Mardinli Marilyn Monroe'ya tokat kamerada! 'Atlara eziyet yapılıyor' diye paylaşım yapan mardinli marilyn monroe'ya saldırı anbean görüntülendi! Mardinli Marilyn Monroe İZle | mardinli marilyn monroe videosu
İBB kaderine terk etti
İBB kaderine terk etti
Zehirli yılan paniği! Yatak odasına gizlendi
Zehirli yılan paniği! Yatak odasına gizlendi
Ormana giriş yasağı!
Ormana giriş yasağı!
2 Haziran 2022 hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak?
2 Haziran 2022 hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak?
Kars’ta ev çöktü: 3 ölü!
Kars’ta ev çöktü: 3 ölü!
Hasan’dan 69 gündür haber yok
Hasan’dan 69 gündür haber yok
Daha Fazla Video Göster