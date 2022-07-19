Kocaeli’nde kan donduran olay! Kardeşi ablasını pompalı tüfekle vurdu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde abla ve kardeş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kardeşinin pompalı tüfekle havaya ateş etmesi neticesinde çıkan saçma ayağını yaralayan abla, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.