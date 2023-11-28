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Kocaeli'nde ev sahibi kiracısını balta ile yaraladı; olay anı kamerada

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Giriş: 28.11.2023 10:56
Güncelleme:28.11.2023 11:02
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 ay önce bir apartman dairesi satın alan ve doktor olduğu öğrenilen İ.A., kiracı S.H.D.?den evi boşaltmasını istedi. İddiaya göre S.H.D. ise evden çıkmak için yasal olarak 6 aylık zamanı olduğunu ve bu süreçte evi boşaltacağını söyledi. Dün telefonla kiracısını arayan İ.A. bir an evvel evi boşaltmasını istemesi üzerine tartışan taraflar daha sonra evin önünde buluştu. Konuşma sırasında taraflar tekme ve yumrukla kavga ederek birbirlerini darbetti. Yaşanan arbede sırasında İ.A. arabasının bagajından baltasını alarak S.H.D.?ye saldırdı. Kiracı balta darbeleriyle yaralanırken olaya müdahale eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.H.D. hastaneye kaldırılırken, İ.A. ise polis tarafından gözaltına alındı. S.H.D. hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
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