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Kocaeli’de yürekleri ısıtan görüntü! Trafik polisi yolu kesti öğrenciler tek tek sarıldı

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Giriş: 17.12.2022 11:19
Kocaeli'de çevredeki bir vatandaş tarafından çekilen ve sosyal medyada yayınlanan, ilkokul öğrencilerinin yolun karşısına geçtikleri sırada trafiği durduran polis memuruna sarıldıkları görüntülerini içeren video yürekleri ısıttı. İşte o anlar...
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