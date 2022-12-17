Kocaeli’de yürekleri ısıtan görüntü! Trafik polisi yolu kesti öğrenciler tek tek sarıldı

Kocaeli'de çevredeki bir vatandaş tarafından çekilen ve sosyal medyada yayınlanan, ilkokul öğrencilerinin yolun karşısına geçtikleri sırada trafiği durduran polis memuruna sarıldıkları görüntülerini içeren video yürekleri ısıttı. İşte o anlar...