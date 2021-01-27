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Kocaeli'de yoğun bakım oranlarında düşüş yaşandı

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Giriş: 27.01.2021 08:31
Güncelleme:27.01.2021 08:41
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler meyvelerini vermeye başladı. Öyle ki Kasım ve Aralık aylarında yoğun bakım doluluk oranında ilk sırada yer alan Kocaeli'de yoğun bakım servisleri boşaldı. Sağlık çalışanları aylar sonra rahat bir nefes aldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler meyvelerini vermeye başladı. Öyle ki Kasım ve Aralık aylarında yoğun bakım doluluk oranında ilk sırada yer alan Kocaeli'de yoğun bakım servisleri boşaldı. Sağlık çalışanları aylar sonra rahat bir nefes aldı.

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Yoğun bakım oranlarında düşüş
Yoğun bakım oranlarında düşüş
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