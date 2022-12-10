10 Aralık 2022, Cumartesi
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Kocaeli'de yanan tekne ve 2 yat kullanılmaz hale geldi
Kocaeli İzmit ilçesinde bulunan marinada henüz bilinmeyen bir sebeple 2 yat ve bir teknede yangın çıktı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken tekne ve yatlarda kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı. Milyonluk tekne ve 2 yat ise küle döndü.