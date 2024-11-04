Kocaeli’de uyuşturucuya sıkı takip

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ekim ayı içinde İl Emniyet Müdürlüğü 774 operasyonla 948 kişiyi, İl Jandarma Komutanlığı ise 89 operasyonla 115 kişiyi gözaltına aldı. Bu şahıslardan 64'ü tutuklandı, 26'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu konudaki amansız mücadelemiz devam ediyor" dedi.