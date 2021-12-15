Kocaeli’de ücret tartışmasında taksiciyi dövüp bıçakladılar

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2 kişi, ücret nedeniyle tartıştıkları taksici Sadık Önem'i (68) darbedip, bıçakladı. Yaralanan Önem, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Derince D-100 kara yolu Liman kavşağındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Taksiye binen 2 kişi, bir süre sonra akaryakıt istasyonunda tuvalete gitmek istedi. İstasyonda duran taksi şoförü Sadık Önem, araçtan inen 2 kişiden ücretini ödemelerini istedi. Çıkan kavgada 2 kişi, taksici Önem'i darbedip, bıçakladı. Yaralanan Önem, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çalışma başlatan polis ekipler, kaçan 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin taksici Sadık Önem'i tekme tokat dövmesi ve bıçakladıkları anlar yer aldı.

