Kocaeli'de toplu taşımaya "Canlı bomba" uyarısı: Kriz masası kuruldu

Kocaeli'de resmi ve özel toplu taşıma araçlarına gelen "Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var" mesajı büyük paniğe neden oldu. Konuya ilişkin kurulan kriz masası, durumu yakından takip ediyor.

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