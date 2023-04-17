Kocaeli'de teslimata gitti silahlı saldırıya uğradı! Kuryeciye sipariş veren bakın kim çıktı

Kan donduran olay dün Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana geldi. Yemek siparişi verilen adrese gittiğinde kendisini bekleyen 4 kişiden 1'inin pompalı tüfekle saldırısında yaralanan S.Ö., polise verdiği ifadede, kendisini vuran kişinin daha önceden 'kız meselesi' yüzünden husumetlisi olan A.Ö. olduğunu söyledi. Polis, A.Ö. ve olaya karışan diğer 3 şüphelinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.