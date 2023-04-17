17 Nisan 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kocaeli'de teslimata gitti silahlı saldırıya uğradı! Kuryeciye sipariş veren bakın kim çıktı
Kan donduran olay dün Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana geldi. Yemek siparişi verilen adrese gittiğinde kendisini bekleyen 4 kişiden 1'inin pompalı tüfekle saldırısında yaralanan S.Ö., polise verdiği ifadede, kendisini vuran kişinin daha önceden 'kız meselesi' yüzünden husumetlisi olan A.Ö. olduğunu söyledi. Polis, A.Ö. ve olaya karışan diğer 3 şüphelinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.