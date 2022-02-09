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Kocaeli’de telesiyej arızalandı turistler mahsur kaldı

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Giriş: 09.02.2022 15:33
Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi’nde telesiyej arızalandı. Ziyaretçiler bir süre korku dolu anlar yaşadı. Turistlerin bir bölümü atlayarak kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken arıza giderildi. Telesiyejdeki güvenli şekilde tahliye edildi.
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