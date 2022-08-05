Kocaeli’de tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Yolda yürürken...

Kocaeli'de tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan yabancı uyruklu kadın kanlar içinde yere yığıldı. O sırada olayı gören vatandaşlar kadının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı kadını hastaneye kaldırırken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.