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Kocaeli’de şoke eden görüntüler! 7 dilenci kadın saç başa birbirine girdi

İHA
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Giriş: 30.07.2022 11:37
Kocaeli’de 7 dilenci kadın saç başa birbirine girdi. Çıkan kavgada dilenen bir kadının kucağındaki çocuğu umursamadan kavga ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonuyla anbean böyle görüntülendi.
7 dilenci kadının birbirine girdi
7 dilenci kadının birbirine girdi
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