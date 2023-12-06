Kocaeli’de sokak ortasında bıçaklı kavga bir can aldı! Yol kenarında bulundu hastanede öldü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bir yolda yaşanan bıçaklı kavga bir can aldı. Yol kenarında yaralı halde bulunan Öner İsaoğlu’nun, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.