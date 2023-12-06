06 Aralık 2023, Çarşamba
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Kocaeli’de sokak ortasında bıçaklı kavga bir can aldı! Yol kenarında bulundu hastanede öldü
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bir yolda yaşanan bıçaklı kavga bir can aldı. Yol kenarında yaralı halde bulunan Öner İsaoğlu’nun, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.