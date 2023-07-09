Kocaeli'de silahlı çatışma! Çantasından şarjör çıkan genç kızdan polise inanılmaz tehdit

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Olay sonrası bir evin bahçesinde saklanan genç kızın çantasından da şarjör çıktı. Yakalanan genç kız polise tehditler yağdırdı.