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Kocaeli'de silahlı çatışma! Çantasından şarjör çıkan genç kızdan polise inanılmaz tehdit

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Giriş: 09.07.2023 13:36
Kocaeli'de dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Olay sonrası bir evin bahçesinde saklanan genç kızın çantasından da şarjör çıktı. Yakalanan genç kız polise tehditler yağdırdı.
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