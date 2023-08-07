07 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kocaeli’de patlama neden oldu? Ölü ve yaralı var mı? Kocaeli Valisi Seddar Yavuz açıkladı

Kocaeli’de patlama neden oldu? Ölü ve yaralı var mı? Kocaeli Valisi Seddar Yavuz açıkladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.08.2023 15:55
Kocaeli Derince Limanı çevresinde patlama sesleri duyuldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. A Haber muhabiri Hakan Süer bölgeden ilk gelişmeleri aktarırken, patlama sesinin Kocaeli'nin her yerinden duyulduğunu ifade etti. Süer, "Çok şiddetli bir patlamaydı. Gerçekten deprem etkisi yarattı." dedi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, patlama nedeniyle 2'si ağır 10 kişinin yaralandığını, enkaz altında kalan kimse olmadığını söyledi.
Tekirdağ’da kimya fabrikasında yangın
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
Kocaeli’de patlama neden oldu?
Kocaeli’de patlama neden oldu?
Patlama anı kamerada
Patlama anı kamerada
A Haber olay yerinde! Görgü tanığı
A Haber olay yerinde! Görgü tanığı
Elektronik sigaranın zararları neler?
Elektronik sigaranın zararları neler?
Ankara’da göz göre göre su israfı!
Ankara'da göz göre göre su israfı!
2. nakil tercih sonuçları açıklandı
2. nakil tercih sonuçları açıklandı
İstanbul’a meteor mu düştü?
İstanbul'a meteor mu düştü?
Yol yarıldı içine düştü
Yol yarıldı içine düştü
Fabrika yangını! A Haber olay yerinde
Fabrika yangını! A Haber olay yerinde
Adana’da fabrika yangını!
Adana’da fabrika yangını!
Milyarderlerin “Kafes dövüşü” canlı yayınlanacak
Milyarderlerin “Kafes dövüşü” canlı yayınlanacak
Daha Fazla Video Göster