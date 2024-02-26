Kocaeli'de otobüste taciz iddiası! 14 yaşındaki kıza bunları söyledi babasından dayağı yedi

Kocaeli'de bir kişi belediye otobüsünde kızını taciz ettiği iddiasıyla şahısla kavga etti. Kavgada darp sonucu yaralanan tacizci olduğu iddia edilen şahıs hastaneye kaldırılırken, baba ise karakola götürüldü.

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