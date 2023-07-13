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Kocaeli’de mahalleliyi korkutan olay! Doğal gaz patlaması sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

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Giriş: 13.07.2023 22:15
Güncelleme:13.07.2023 22:28
Kocaeli’de kontrolden çıkan bir otomobil apartmanın bahçesine uçtu. Kazanın sesiyle doğal gaz patlaması yaşandığını zanneden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
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