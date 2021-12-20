20 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kocaeli'de küçük çocuğa böyle hırsızlık yaptırdılar

Kocaeli'de küçük çocuğa böyle hırsızlık yaptırdılar

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.12.2021 14:40
Güncelleme:20.12.2021 14:45
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki genç kızın iş yeri çalışanını oyalayarak tırnakçılık yaptığı, başka bir küçük çocuğun reyondan telefon çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan bir telefon dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki genç kız dükkana gelerek çalışan ile ürün hakkında bir süre konuştu. Kızlar iş yeri personeline aldıkları ürünü iade ettiği sırada, tırnakçılık yöntemi ile parayı çaldı. Kapüşonlu yaşı küçük şüpheli de reyondan telefon çalarak, hiçbir şey olmamış gibi pantolonuna sakladı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler akıllara "Organize İşler" filmini getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kadınlar çalışanı oyaladı, küçük çocuk telefonu böyle çaldı
Kadınlar çalışanı oyaladı, küçük çocuk telefonu böyle çaldı
İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Palandöken’de yarı çıplak leğenle kaydı
Palandöken'de yarı çıplak leğenle kaydı
Zeynep Sultan Çeşmesi görünmez hale geldi
Zeynep Sultan Çeşmesi görünmez hale geldi
Kar ve tipi geçit vermedi!
Kar ve tipi geçit vermedi!
Çocukların kar keyfi kamerada
Çocukların kar keyfi kamerada
İngiltere’de bakıcı vahşeti kamerada
İngiltere’de bakıcı vahşeti kamerada
Su için kazmışlardı! Bakın ne çıktı
Su için kazmışlardı! Bakın ne çıktı
Amerikalı ünlü rapçi konserden önce öldürüldü!
Amerikalı ünlü rapçi konserden önce öldürüldü!
Servis araçlarıyla görülmemiş evlenme teklifi
Servis araçlarıyla görülmemiş evlenme teklifi
Kaçırdıkları genci darp edip elektro şok verdiler
Kaçırdıkları genci darp edip elektro şok verdiler
Kaynar su çukuruna düştü!
Kaynar su çukuruna düştü!
Daha Fazla Video Göster