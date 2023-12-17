Kocaeli’de korkutan yangın: Palet deposu alevlere teslim oldu! 1 işçi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli Çayırova ilçesinde bulunan bir palet deposunda büyük bir yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 işçi apar topar hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.