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Kocaeli’de korkutan yangın: Palet deposu alevlere teslim oldu! 1 işçi hastaneye kaldırıldı

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Giriş: 17.12.2023 23:41
Kocaeli Çayırova ilçesinde bulunan bir palet deposunda büyük bir yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 işçi apar topar hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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