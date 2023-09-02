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Kocaeli'de korkunç kaza! TIR'ın altına girdi: 1 ölü

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Giriş: 02.09.2023 11:45
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu geçişinde bir otomobil aynı yönde seyir halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Ahmet Furkan Aytekin hayatını kaybetti.
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