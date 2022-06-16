16 Haziran 2022, Perşembe
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Kocaeli’de kazanın kıyısından döndüler! Tartışmanın sonu ilginç bitti
Kocaeli Gebze'de motosiklet ile araba çarpışmaktan kıl payı kurtuldu. Sürücülerin arasında çıkan tartışma da motosiklet şoförünün tatlı dili ile hayrete düşüren bir şekilde bitti. İşte ayrıntılar…