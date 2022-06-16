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Kocaeli’de kazanın kıyısından döndüler! Tartışmanın sonu ilginç bitti

İHA
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Giriş: 16.06.2022 11:38
Kocaeli Gebze'de motosiklet ile araba çarpışmaktan kıl payı kurtuldu. Sürücülerin arasında çıkan tartışma da motosiklet şoförünün tatlı dili ile hayrete düşüren bir şekilde bitti. İşte ayrıntılar…
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