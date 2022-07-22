22 Temmuz 2022, Cuma
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Kocaeli’de karısını bıçaklayarak öldürdü! Paylaşımı tüyler ürpertti: Borçlarımı ödemeye başlıyorum
Kocaeli'de 28 yaşındaki Yakup Göksu, tartıştığı 28 yaşındaki eşi Birgül Göksu'yu bıçaklayarak katletti. Emniyet güçlerine teslim olan Göksu, boşanma sürecindeki eşini kendisini aldattığından kuşkulandığı için öldürdüğünü iddia etti. Eşini katleden Göksu'nun kanlı elindeki bıçakla paylaşım yaptığı gün yüzüne çıktı.