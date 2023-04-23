23 Nisan 2023, Pazar
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Kocaeli'de kan donduran vahşet! Abisinin önce boğazını sonra cinsel organını kesti
Kocaeli'de yaşanan kardeş cinayetinde kan donduran yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Abisini uykusunda katleden şahsın abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği öğrenildi.