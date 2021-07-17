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Kocaeli'de kan donduran işkence görüntüleri: Kediyi iple çatıdan sarkıtıp süpürge ile vurdular

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Giriş: 17.07.2021 16:51
Son dakika haberine göre Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kız çocuğu, iple bağladığı yavru kediyi çatıdan sarkıtırken, kız kardeşi de süpürgeyle art arda vurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
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