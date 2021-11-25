25 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kocaeli’de kaçak etil alkol üretilen fabrikaya baskın, 3,5 milyon liralık malzeme ele geçirildi

Kocaeli’de kaçak etil alkol üretilen fabrikaya baskın, 3,5 milyon liralık malzeme ele geçirildi

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2021 15:49
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde jandarma ekiplerinin, kaçak etil alkol üretimi yapılan fabrikaya düzenlediği baskında 3,5 milyon lira değerinde malzeme ele geçirildi. Boş fabrika binasının kiralanarak etil alkol üretimi tesisi haline getirildiği, sanayiden elde edilen tarımsal ve tıbbi amaçlı etil alkolün işletilip, içki kullanımına hazır hale dönüştürüldüğü belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi'nde kaçak etil alkol üretim tesisi haline getirilen bir fabrikadan, başta İstanbul, Bursa, Yalova ve Sakarya olmak üzere Türkiye'nin birçok iline dağıtım yapıldığını belirledi. Fabrikayı izlemeye alan ekipler, tesisten çıkış yapan bir kamyoneti takibe aldı. Gebze Tavşanlı mevkisinde durdurulan kamyonette yapılan aramada kaçak üretilen etil alkol dolu şişeler, ele geçirildi.

Ekipler, daha sonra tesise baskın düzenledi. Fabrikada yapılan aramada 3 bin 820 litre şişelenmiş etil alkol, 3 bin litre tank içerisinde etil alkol, 90 bin adet kapak, 310 bin adet sahte marka, etiket ve barkod, 25 bin adet 1 litrelik boş şişe, 150 bin adet karton koli, 2 adet ısıtma kazanı, 2 adet 5 bin litrelik plastik tank, 1 adet şişeleme ve etiketleme makinesi ele geçirildi, bir kamyonete de el konuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bu kivi dünyada tek! Samsunda yetişiyor
Bu kivi dünyada tek! Samsunda yetişiyor
Kaçak etil alkol üretilen fabrikaya baskın
Kaçak etil alkol üretilen fabrikaya baskın
İşte magandanın skandal ifadesi!
İşte magandanın skandal ifadesi!
Esenyurt’ta tartıştığı taksicinin anahtarını aldı, meydan dayağı yedi
Esenyurt’ta tartıştığı taksicinin anahtarını aldı, meydan dayağı yedi
Kazada ölen kadın koyu renkli elbise giydiği gerekçesiyle yüzde 100 kusurlu sayıldı
Kazada ölen kadın koyu renkli elbise giydiği gerekçesiyle yüzde 100 kusurlu sayıldı
Adliye önünde başlayan silahlı kavga hastanede devam etti
Adliye önünde başlayan silahlı kavga hastanede devam etti
Dehşeti yaşayan yolcu o anları anlattı
Dehşeti yaşayan yolcu o anları anlattı
Aile sağlığı merkezinde satır paniği kamerada
Aile sağlığı merkezinde satır paniği kamerada
Liseli kızların ekmek bıçaklı kavgası kamerada
Liseli kızların ekmek bıçaklı kavgası kamerada
Savrun Çayı’nda çevre katliamı
Savrun Çayı'nda çevre katliamı
Cengiz Kurtoğlu’dan iş insanına bıçaklı saldırı iddiası kamerada
Cengiz Kurtoğlu’dan iş insanına bıçaklı saldırı iddiası kamerada
O saldırgan böyle yakalandı
O saldırgan böyle yakalandı
Daha Fazla Video Göster