Kocaeli’de kaçak etil alkol üretilen fabrikaya baskın, 3,5 milyon liralık malzeme ele geçirildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde jandarma ekiplerinin, kaçak etil alkol üretimi yapılan fabrikaya düzenlediği baskında 3,5 milyon lira değerinde malzeme ele geçirildi. Boş fabrika binasının kiralanarak etil alkol üretimi tesisi haline getirildiği, sanayiden elde edilen tarımsal ve tıbbi amaçlı etil alkolün işletilip, içki kullanımına hazır hale dönüştürüldüğü belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi'nde kaçak etil alkol üretim tesisi haline getirilen bir fabrikadan, başta İstanbul, Bursa, Yalova ve Sakarya olmak üzere Türkiye'nin birçok iline dağıtım yapıldığını belirledi. Fabrikayı izlemeye alan ekipler, tesisten çıkış yapan bir kamyoneti takibe aldı. Gebze Tavşanlı mevkisinde durdurulan kamyonette yapılan aramada kaçak üretilen etil alkol dolu şişeler, ele geçirildi.

Ekipler, daha sonra tesise baskın düzenledi. Fabrikada yapılan aramada 3 bin 820 litre şişelenmiş etil alkol, 3 bin litre tank içerisinde etil alkol, 90 bin adet kapak, 310 bin adet sahte marka, etiket ve barkod, 25 bin adet 1 litrelik boş şişe, 150 bin adet karton koli, 2 adet ısıtma kazanı, 2 adet 5 bin litrelik plastik tank, 1 adet şişeleme ve etiketleme makinesi ele geçirildi, bir kamyonete de el konuldu.

