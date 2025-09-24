24 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kocaeli'de işten çıkarılan kadın şefini kaynar suyla yaktı
Kocaeli’de işten çıkarılan kadın şefini kaynar suyla yaktı

Kocaeli'de işten çıkarılan kadın şefini kaynar suyla yaktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2025 15:02
Kocaeli'de bir inşaat şantiyesinde çalışan ve sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü. O anları da kaydedip sosyal medyasında paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kocaeli’de işten çıkarılan kadın şefini kaynar suyla yaktı
Akılalmaz olay! 9 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştı
Akılalmaz olay! 9 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştı
Nişanlı çiftin deniz keyfi acı sonla bitti!
Nişanlı çiftin deniz keyfi acı sonla bitti!
Kereste deposunda korkutan yangın
Kereste deposunda korkutan yangın
İşten çıkarıldı şefini kaynar suyla yaktı
İşten çıkarıldı şefini kaynar suyla yaktı
Esenyurt’ta polisten kaçan yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Esenyurt'ta polisten kaçan yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Kayseri’de 24 saatlik deprem tatbikatı
Kayseri’de 24 saatlik deprem tatbikatı
Grip mevsimi başladı! Kimle grip aşısı olmalı?
Grip mevsimi başladı! Kimle grip aşısı olmalı?
Caddeyi trafiğe kapattıran şüpheli valiz ihbarı asılsız çıktı
Caddeyi trafiğe kapattıran şüpheli valiz ihbarı asılsız çıktı
Çöp dağları büyüyor!
Çöp dağları büyüyor!
Bir gecede yaklaşık 9 bin palamut avlandı
Bir gecede yaklaşık 9 bin palamut avlandı
Üsküdar’da kanlı infaz
Üsküdar'da kanlı infaz
Ayı arı kovanlarını böyle parçaladı
Ayı arı kovanlarını böyle parçaladı
Daha Fazla Video Göster