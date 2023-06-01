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Kocaeli'de işçi servisi kazası

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Giriş: 01.06.2023 08:43
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis midibüsünün TIR'a çarparak devrilmesi sonucu 3'ü ağır 13 işçi yaralandı.
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