01 Şubat 2024, Perşembe
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Kocaeli'de hareketli saatler! Elinde silahla fabrikayı bastı içeridekileri rehin aldı
Kocaeli'de bulunan bir ABD'li firmanın fabrikası henüz kimliği bilinmeyen bir şahıs tarafından silahla basıldı. Şahsın içeridekileri rehin aldığı öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.