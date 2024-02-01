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Kocaeli'de hareketli saatler! Elinde silahla fabrikayı bastı içeridekileri rehin aldı

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Giriş: 01.02.2024 16:31
Kocaeli'de bulunan bir ABD'li firmanın fabrikası henüz kimliği bilinmeyen bir şahıs tarafından silahla basıldı. Şahsın içeridekileri rehin aldığı öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
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