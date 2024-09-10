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Kocaeli'de feci ölüm kamerada!

Kocaeli'de feci ölüm kamerada!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 16:55
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti.
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