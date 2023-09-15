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Kocaeli'de feci kaza! İşçi servisi çarptı anne ve küçük kızı hayatını kaybetti...

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Giriş: 15.09.2023 14:18
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işçi servisi okula giden anne ve çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne olay yerinde hayatını kaybederken, küçük çocuk ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan serviste bulunan 7 kişi de hafif şekilde yaralandı. İşte detaylar...
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