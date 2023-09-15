15 Eylül 2023, Cuma
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Kocaeli'de feci kaza! İşçi servisi çarptı anne ve küçük kızı hayatını kaybetti...
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işçi servisi okula giden anne ve çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne olay yerinde hayatını kaybederken, küçük çocuk ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan serviste bulunan 7 kişi de hafif şekilde yaralandı. İşte detaylar...