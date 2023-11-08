08 Kasım 2023, Çarşamba
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Kocaeli’de feci kaza: Hamile kadın ve bir çocuğu hayatını kaybetti!
Kocaeli D130 Karayolu'nda ters yola giren otomobilin, başka bir otomobille kafa kafaya çarpışmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Korkunç kaza hamile bir kadını ve bir çocuğunu hayattan kopardı. Yaşanan vahim olayda 5'i çocuk toplam 10 kişi de yaralandı.